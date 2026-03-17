侍ジャパンの一員としてWBCに出場したロッテの種市篤暉投手は18日にチームに合流する。17日の阪神とのオープン戦後にサブロー監督が明らかにした。種市はWBC3試合に登板して4回を投げ、1安打1失点、7奪三振と活躍。準々決勝でベネズエラに敗れ、16日に成田空港着のチャーター機で帰国した。サブロー監督は「今日は休日で、明日来ると思うんですけど」と明かし、実戦登板などのプランについては「そこでちゃんと話して、そこか