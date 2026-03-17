「一般戦」（１８日開幕、平和島）佐藤大佑（３５）＝東京・１０６期・Ａ２＝が素性のいい４３号機を獲得した。１７日のスタート特訓後は「体感は良くないですね。比較も今泉友吾（東京）選手と同じくらいでした」と首をかしげていたが、「自分の形にペラを叩きます。いつも通り、伸びを求めたい」と早くもモデルチェンジを決意していた。「最近は前検の体感が悪い時ほど伸びが来ているイメージ。なので、あまり心配はしてい