グローバルガールズグループ・i-dleのメインボーカルで、2022年4月にソロデビューも果たしたMIYEON(ミヨン)が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。MIYEON(ミヨン)ステージに登場したMIYEONは、「ソロで日本のイベントに参加するのは初めてなのでドキドキしています。ソロ初出演がTGCで光栄です」とはにかみながら挨拶。ソロアルバム収録曲