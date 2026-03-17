アイドルグループ・CANDY TUNEが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。CANDY TUNE「ARTIST LIVE supported by Panasonic LAMDASH PALM IN」に登場したCANDY TUNEは、Panasonicのコンパクトシェービングの世界観をイメージした演出の中で、「第67回『輝く! 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した代表曲「