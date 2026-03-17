ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、もふピヨとの初コラボレーションイベント「もふもふが止まらない! 『もふピヨ 』 〜春のもふ祭り!〜」を開催している。「もふもふが止まらない! 『もふピヨ 』 〜春のもふ祭り!〜」○もふピヨの限定デジタルプライズやグッズを贈呈「もふもふが止まらない! 『もふピヨ 』 〜春のもふ祭り!〜」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、もふピヨのキャラ