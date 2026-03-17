日本時間3月16日に開催されたアカデミー賞授賞式にて、自身3つ目のオスカーとなる助演男優賞を受賞したショーン・ペン。授賞式を欠席していたが、ウクライナでウォロディミル・ゼレンスキー大統領と面会していたことが明らかになった。【写真】エマ・ストーン＆アン・ハサウェイらの美しき装い＜第98回アカデミー賞＞セレブたちのドレス姿をチェック！日本時間17日、ゼレンスキー大統領がインスタグラムを更新し、ショーンと