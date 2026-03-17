Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』より、激しいバトルを予感させるアクションシーンカットなど、初公開カットを含む25点の場面写真が公開された。【写真】目黒蓮、激しいバトルを予感させるアクションシーン原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。主人公である伝説の殺し屋