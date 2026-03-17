４場所ぶりの十両の場所となった西２枚目・友風（中村）が東５枚目・輝（高田川）に押し出され３勝７敗となった。支度部屋で一息つくと「恒例ですけど、何も言うことはありません」。立ち合いから輝の圧力を止めることはできなかった。対戦成績は僕の方が白星（６勝４敗）が多いはずです。その分、いろいろと考えてしまいました。やっぱり考えるとダメですね」と反省していた。右膝の大けがで右足首がいまだにマヒしている。