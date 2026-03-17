メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の「金華山」で16日、登山客が約50メートル転落し、死亡する事故がありました。別の登山客に道を譲ろうとして足を踏み外したとみられています。 山頂に「岐阜城」がそびえたつ岐阜市にある「金華山」。10の登山道が整備されいずれも1時間程度で山頂にたどりつけることから幅広い年代から人気を集めている山です。 そんな金華山で16日、死亡事故が起きました。 死亡したのは岐