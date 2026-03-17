女子テニスの元世界ランキング１位で、「ロシアの妖精」と人気を集めたマリア・シャラポワさん。３８歳の近影が注目を集めている。シャラポワさんは日本時間１７日までにインスタグラムを更新し、「ＶＦオスカー・パーティーにて」とイベントに出席したことを報告。「こんなにも注目のイベントに招待してくれてありがとう。完璧に華やかで、心安らぐ夜ふけのひとときでした！」と伝えた。白のロングドレスをまとった神々しい姿