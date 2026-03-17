準決勝で米国に敗戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はいよいよ決勝を残すのみ。17日（日本時間18日）に米国とベネズエラが米フロリダ州マイアミで激突する。そんな中、15日（同16日）の米国戦に敗れたドミニカ共和国のスター選手が、試合後に残したという言葉に米ファンが反論している。まさかの幕切れとなった。1-2と1点を追うドミニカは、9回2死三塁と同点のチャンスを作る。ここで打席のヘラルド・ぺルドモは、