野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞が2026年7月24日、25日、26日の3日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。野外開催15回目の記念回として3日間開催となる同フェスの第一弾出演アーティストが発表となった。第一弾として発表されたのは、打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイT