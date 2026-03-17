俳優の是近敦之(48)が17日、自身のSNSで所属の吉本興業所属を31日で退所することを発表した。 【写真】退所を発表したイケオジ俳優の是近敦之 是近は【ご報告】と題して、「24年間お世話になりました吉本興業株式会社を退所する運びとなりました」と報告。「人生の半分にあたる長い年月の間、在籍させていただき映像作品、演劇、司会など様々な経験を積ませていただきました。そこで芝居に向かう姿勢、挑戦し続ける意思、表