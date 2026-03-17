毎年恒例の「最低映画の祭典」ラジー賞(第46回ゴールデン・ラズベリー賞)で、SFリメイク作品「ウォー・オブ・ザ・ワールド」が5部門を制した。 【写真】美人姉妹と名高いスタローン一家実はハリウッドスターの父はラジー賞の常連 同作は最低作品賞をはじめ、ラッパーで俳優のアイス・キューブが最低男優賞、リッチ・リー監督が最低監督賞、ケニー