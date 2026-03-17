2月定例岡山市議会 岡山市議会は17日、2026年度の当初予算案などを可決して閉会しました。 岡山市の2026年度一般会計当初予算案は総額約4299億円と過去最大です。 主な事業は、路面電車を「ハレノワ」周辺まで伸ばして環状化するための調査費や設計費に9100万円。 北区野田に整備を計画しているアリーナの意義を伝えるためのPR費用や、寄付を集めるための事務委託費など約2億3700万円を盛り込んでいます