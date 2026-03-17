ことわざには"暑さ寒さも彼岸まで"とあります。太陽が赤道上空にある秋分の日と春分の日の前後が彼岸となりますが、この頃で冬の寒さや、夏の暑さも終わるという事です。ここ数年、この頃に夏の暑さは終わらなくなっていますが、冬の寒さは終わりそうです。北陸地方今週末の3連休の天気は概ね晴れますが、20日(金)は寒気の影響で平地はにわか雨、山は冬に戻りますので注意が必要です。3連休が過ぎれば春本番となりそうです。20