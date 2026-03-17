ネイマールはワールドカップ本大会前最後代表の活動で招集外となったブラジルサッカー連盟（CBF）は3月16日、フランス代表、クロアチア代表と対戦する3月のアメリカ遠征に向けた代表メンバー26選手を発表した。ワールドカップ（W杯）メンバー入りの行方が注目されるFWネイマール（サントス）は本大会前最後代表の活動で招集外となった。15日に行われた直近のコリンチャンス戦にフル出場を果たしたが、声は掛からず。ブラジルを