チャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念RB大宮アルディージャは3月18日、世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念し、「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」のデザインが決定したと発表した。5月10日に開催される同イベントは、世界中から約31万人以上のランナーが参加し、参加費全額が脊髄損傷研究に寄付されるもの。記念ユニフォー