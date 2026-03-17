お笑い芸人で俳優のマキタスポーツ（56）が、14日放送の読売テレビ「ダイアンのマニアめし」（土曜前9・25）にゲスト出演。お気に入りの瓶詰を明かした。同番組で「ダイアン」の津田篤宏、ユースケとともに大阪のスーパーを訪れたマキタ。瓶詰のコーナーでお気に入り商品を紹介したが、マキタは「俺ね、もう定番なのはこの刻みしょうが」と打ち明けた。「どう使うんですか？」という津田に、マキタは「これは結局、炒め物を