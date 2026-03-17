女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の本名を明かす場面があった。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。現在、熱海に移住し、夫と2人で暮らしているが、今後について話が及ぶ中、、ピン子は「人様に迷惑かけたくないね、やっぱり」と吐露。そのうえで「奥さんに迷惑かけたくないでしょ？」とテリーに質問。テリーは「そうなんですよ。うちの奥