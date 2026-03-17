エンターテインメントの世界で活躍するアーティストふたりが、一夜かぎりの共演をくりひろげるNHKの特集番組『ふたりフェス』に、水谷豊と宇崎竜童が登場する。NHK BSで3月29日、BSP 4Kで4月3日に放送される。【写真】幸せいっぱいの笑顔！趣里、父・水谷豊と2ショットかたや俳優であり映画監督、かたやミュージシャンでありソングライターという意外な顔合わせのふたりだが、出会いのきっかけは、阿木燿子＆宇崎のコンビで水