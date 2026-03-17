歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が17日、都内で「松竹大歌舞伎尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎襲名披露興行」の製作発表を行った。「松竹大歌舞伎」は市民ホールなどの全国の公立文化施設を回る巡業で、約60年の歴史を持つ。菊五郎は8年ぶりの巡業に臨む。昨年5月に八代目菊五郎を襲名。今回の巡業をもって、襲名披露興行は一区切りとなる。7月7日の東京・北とぴあ公演を皮切りに、27公演を行う。自身は「藤娘」「魚屋宗