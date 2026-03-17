米国合宿への出発前に取材に応じた中谷潤人＝17日、羽田空港元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人（M・T）が17日、世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に挑戦するタイトルマッチ（5月2日・東京ドーム）に向けた米国合宿の出発前に、羽田空港で取材に応じ「濃い時間を過ごし、完璧に仕上げたい」と笑顔で語った。約1カ月の合宿ではスパーリングなどの実戦練習で井上尚攻略への準備を整える。32戦全