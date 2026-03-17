お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、まさかの展開に「騙したな」と悲しみをにじませた。クロちゃんは「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」と、ABEMAの瀧山あかねアナウンサーとの笑顔の2ショットを公開。すると、瀧山アナとの“熱愛”を報じられたBreakingDown格闘家・細川一颯が「美味