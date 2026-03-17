日本では「中部だけに飛来」中部空港の公式SNSアカウントが「日本ではセントレアでしか出会えない、ボーイングの特別な輸送機」を機体画像とともに投稿し、反響を呼んでいます。【写真】えっ…これが「中部空港にだけ来る激レア異形機」驚愕の全貌ですその機体は「ジャンボ機」として知られている747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリーム