犬がいる部屋にカーペットは必要？使用するメリットとは 結論から言うと、犬を飼育するスペースにカーペットを敷くことは推奨されています。しかし、カーペットよりもフローリングの方が何かと都合がよさそうにも感じますよね。 迷う人は、犬がいる部屋にカーペットの必要があるのかどうかを、使用するメリットをチェックしながら考えてみましょう。 足腰への負担軽減 近年の住宅に多い