セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』に、無料アップデートで新たなコラボレーサーを追加することを発表した。 【画像あり】追加されるコラボレーサーとマシン 追加されるのは、「アングリーバード」シリーズより「レッド」、「龍が如く」シリーズより「真島吾朗（キャプテン真島）」、「ぷよぷよ」シリーズより「アルル」の3キ