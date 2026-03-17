ブリティッシュ・エアウェイズは、東京/羽田〜ロンドン/ヒースロー線を、3月29日（日本発翌日）から1日2往復に増便する。BA8/7便はエアバスA350-1000型機、BA6/5便はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が14時間45分から14時間50分、ロンドン/ヒースロー発が13時間35分から13時間50分。ビジネスや観光での需要の高まりを背景としている。3月2日週のウェブサイトでの東京/羽田〜ロンドン線の検索数は、前月比58％