Fastlane Japanは、nubiaのゲーミングブランド「REDMAGIC（レッドマジック）」から、最新の5Gスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」を発表した。価格は9万4800円～。 ラインアップはメモリーが12GBでストレージが256GBという組み合わせのモデルと、メモリー16GBとストレージ256GBのモデルという2種類。12GB＋256GBは9万4800円、16GB＋512GBは11万4800円。 3月24日に先行予