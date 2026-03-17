レアル・マドリードのアルベロ・アルベロア監督は、敵地でもファーストレグ同様に勝ちに行く姿勢を貫くことを約束した。レアルは11日にホームで行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のファーストレグでマンチェスター・シティと対戦し、3−0のスコアで先勝した。直近のラ・リーガでも大幅なターンオーバーを敢行した中、エルチェに4−1の快勝を収めて主力に休養を与えながら今回の大一番へ弾みをつけた。17日に