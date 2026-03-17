イタリア23歳の頭脳的プレーにより併殺が完成した(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で5連勝の快進撃を演じてきたイタリアが現地時間3月16日、準決勝でベネズエラと対戦し、2−4で敗れた。【動画】見事に併殺完成！イタリアの頭脳的プレーをチェック初の決勝進出の夢は叶わなかったが、初回に頭脳的なプレーでファンを驚かせた。初回一死のベネズエラの攻撃で、2番のガルシアが三塁前へのバント安