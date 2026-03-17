大谷らメジャー組の不参加が予想されるプレミア12が次のターゲットになる(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は、2度目の連覇を目指した今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をベスト8敗退という結果で終えた。1次ラウンドこそ4戦全勝で首位突破を果たすも、準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、初めて4強入りを逃す結果に。内容でも、投打両面でベネズエラに上回られるシーンが続くなど、得点差以上にチーム力