日本戦でベネズエラナインはどのように対策を立てていたのか(C)Getty Images“最強エース”を筆頭とした投手陣をどう攻略するか――。それは、メジャーリーグの精鋭たちを居並べていたベネズエラ代表にとっても重要なカギだった。【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり去る3月14日（現地時間）、野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネ