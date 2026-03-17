女優でタレントの二瓶有加（30）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。航空機内で痴漢に遭ったことを赤裸々に語った。スマホの検索履歴を公表する和やかな企画だったが、突然、二瓶が「この前、飛行機で痴漢に遭いました。初めて。飛行機でやるって君、勇者だねって思ったんだけど」と告白。スタッフも「嘘でしょ」と驚きを隠せなかった。航空機の移動で真ん中の席だった二瓶。前日の仕事が遅くなり、ほとんど寝られ