4月配信予定のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題です。かつて一世を風靡した故・細木数子さんをモデルとした波瀾万丈の作品ですが、同じくメディアで活躍した、あの占い師はどうしているのか。本人たちに当時の思い出と、近況を聞きました!NHKの朝ドラヒロインとして鮮烈なデビューを飾った、あいはら友子さん。女優として活躍を続ける傍ら、バブル期には投資に詳しい「財テク女優」としても人気者に。さらに開運効果で話