少雨の影響で貯水率が0％になった宇連ダム＝17日午後3時37分、愛知県新城市水資源機構は17日、愛知県新城市の宇連ダムの貯水率が17日、少雨の影響で0％となったと明らかにした。県東部や静岡県湖西市に水を供給する豊川用水の水源の一つで、0％は2019年5月以来。ダムの最低水位より下にたまった水をポンプでくみ上げて活用するが、まとまった降雨がなければ10日程度で枯渇するという。水の供給を受ける愛知県豊橋市など5市は市民