経由地のマレーシアを出国するため、空港に着いたイランのサッカー女子代表選手団＝16日、クアラルンプール（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリア政府から亡命を認められたイランのサッカー女子代表選手団のメンバーが、その後次々と希望を撤回した。政府は7人に人道目的のビザを発給したものの、翻意したのは5人に上った。イラン当局が選手らの家族に「圧力」をかけ、揺さぶっているとの見方が出ている。選手たち