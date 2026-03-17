イラクの首都バグダッドで、米大使館の敷地から約600メートル離れた地点で、防空システムが飛翔体を迎撃した/From social media（CNN）イラクの首都バグダッドで17日未明、米大使館施設から約600メートルの地点の上空で、防空システムが飛翔（ひしょう）体に対応する出来事があった。CNNが位置情報を確認した動画から明らかになった。動画の一つには、ロケット弾や迫撃砲を迎撃するための米軍の「C-RAM」システムから発射されたも