元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が、14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。あの超人気ドラマに“いちゃもん”を付けた。この日は俳優の田中要次（62）がゲスト出演し、過去のドラマ出演でトークが弾んだ。田中と言えば、やはり2001年放送の月9ドラマ「HERO」が印象的だ。主演の木村拓哉が型破りの検察官役を演じ、その後続編でも盛り上がった。橋下氏は「話題になったドラマですよね」と回