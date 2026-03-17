＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ 【映像】東花道から登場した“国民的俳優”白熱した取組が続く十日目、東の花道で中継カメラが驚きの光景を捉えた。控え力士が花道から姿を現すと、そのすぐ後ろから誰もが“見覚えのある”国民的俳優の姿が。まさかの一コマに「花道からキタ！」「めっちゃ目立ってる」など驚きと歓喜の声が続々と寄せられた。注目の場面は十両六枚目・嘉陽（中村）が、十両