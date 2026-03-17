健康維持に必要な食事量はどのくらいか。生活習慣病の専門医・青木厚さんは「日本では、『食べ放題の時代』を謳歌してきたこの40年間ぐらいで、糖尿病患者が何と50倍に増加した。食べ過ぎると糖質過剰となり、ミトコンドリア内で糖質を処理する過程で、活性酸素が生じ、体の老化を早めるだけでなく、生活習慣病のリスクを高める」という――。※本稿は、青木厚『「空腹」は最高の健康習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したもので