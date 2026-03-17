地域の子どもたちやひとり親家庭のための支援です。北陸労働金庫は17日、子ども食堂を支援する北陸3県の団体に対し、寄付金を贈呈しました。この取り組みは、人々が喜びをもって共生できる社会を目指し、北陸労働金庫が行っているものです。17日は、子ども食堂を支援する北陸3県の3つの団体に対し、働く人から預かった寄付金を贈りました。認定NPO法人いしかわフードバンクネット・横山 壽一 理事長：「子どもたちの居場所、