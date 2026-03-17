激闘を終えて大谷が選んだ“ハイタッチ”失意に沈む敗戦後、称えたのは2人の“若き侍”だった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。終戦から約34時間が経過し、大谷翔平投手が15日（同16日）に自身のインスタグラムを更新。公開された“ある1枚”に反響が相次いでいる。