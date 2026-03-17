東京のマンションが1億円を超える時代、現役世代はどうしたらマイホームを手に入れられるのか。「空き家を購入しDIY」という選択肢が有効かもしれない。ジャーナリストの湯浅大輝さんがスウェーデン人「空き家起業家」のアントン・ウォールマンさんに聞いた――。■現役世代が直面する住宅難東京23区の新築マンション平均価格が「1億3613万円」――（※不動産経済研究所調べ、2025年）。住宅価格の異常な高騰が、現役世代を悩ませ