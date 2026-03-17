優勝チームには今夏の「ジャイアンツカップ」出場権ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」は14、15日の両日にB〜Dエリアの予選リーグが各地で行われた。少年野球で国内最大規模となる同大会には今回、中学生の部177チーム、小学生の部16チームが参加している。昨年までは一発勝負のトーナメント形式で実施していた同大会は、より多くの実戦経験を選手たちに積ませる意