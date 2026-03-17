BTSの完全体カムバックを前に、ソウル中心部が“巨大フェス会場”へと変わりつつある。光化門（クァンファムン）広場では26万人規模のライブに向けた準備が進み、街全体が異例の厳戒態勢に入った。【写真】BTS、最新の完全体写真3月17日、光化門広場では21日に行われる「BTSカムバックライブ：アリラン（ARIRANG）」に向けたステージ設営が進められている。メンバーは景福宮（キョンボックン）の勤政門から光化門へと続く“王の道