【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの平愛梨が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。おぼんにのせられた朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳4児のママタレ「1人分にちょうどよい量」ハンバーグメインのおぼん朝食◆平愛梨、ハンバーグメインの朝食公開平は「私の朝ごはん」と綴り、真っ赤なおぼんに並べられた朝食の写真を公開。前日の夜に、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手（FC東京）の専属シェフである