俳優のイ・ジャンウが、自身が運営するスンデクッ（豚の血の腸詰入りスープ）店「虎石村（ホソクチョン）」の食材代金未精算トラブルについて釈明した。3月17日、イ・ジャンウの所属事務所フナスエンターテインメントは公式コメントを出し、最近浮上した「未払い論争」についての立場を明らかにした。【話題】イ・ジャンウ、わずか9カ月で飲食店閉店所属事務所側は「俳優イ・ジャンウは虎石村の株主として運営に参加している。虎石