Facebookで忘れられない元カレを見つけると、心が落ち着かなくなる人もいるでしょう。ただし、一方的な「再会の喜び」で早まった行動をとるのは後悔の原因になるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性184名に聞いたアンケートを参考に「『別れても忘れられない元カレ』をFacebookで発見したときの正しい対応」をご紹介します。【１】つながらないまま気の済むまで相手の動向をチェックする「連絡取るのはまずいと