あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「いたずら電話」の略語は？「いたずら電話」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと漢字とカタカナあわせて3文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「イタ電」でした！「イタ電」とは「いたずら電話」の略称で、悪ふざけの電話、嫌が